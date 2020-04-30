اليمن..القوات الحكومية "تفشل" محاولة اقتحام "متمردين" لعاصمة سقطرى

اليمن/مبارك محمد/الخليج 365

تمكنت القوات الحكومية اليمنية، الأربعاء، من إفشال محاولة اقتحام متمردين ومسلحين تابعيين للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، مدينة حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى (جنوب).

وقال مسؤول حكومي للأناضول، إن مجاميع متمردة من الجيش، ومسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي، بحوزتهم أربعة مدرعات وعدد من المصفحات حاولوا اقتحام مدينة حديبو والسيطرة على المؤسسات الحكومية بها.

وأشار المسؤول مفضلا عدم ذكر اسمه لعدم اختصاصه بالتصريح لوسائل الإعلام، أن القوات الحكومية تمكنت من إفشال عملية الاقتحام، وقامت بمطاردة المتمردين والمسلحين إلى خارج المدينة.

ولم يصدر بيان من الحكومة اليمينة، بشأن تفاصيل هذه المحاولة، التي تأتي بعد أيام من إعلان الانتقالي الجنوبي "إدارة ذاتية" للجنوب وسط رفض عربي ودولي.

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وتشهد سقطرى، بين الحين والآخر، محاولات سيطرة على مرافق حيوية ينفذها مسلحون مدعومون من الإمارات، إضافة لعمليات تمرد لكتائب في القوات الحكومية والانضمام لقوات الانتقالي الجنوبي، الذي يطالب بانفصال جنوب البلاد عن شماله.

ويتهم مسؤولون يمنيون الإمارات بتقديم دعم عسكري ومالي لمليشيات شكلتها أبوظبي تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي، ، وهو ما تنفيه أبوظبي عادة.

وسقطرى؛ كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من 6 جزر، ويحتل موقعًا استراتيجيًا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.

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