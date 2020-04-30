فلسطين: فتح الحدود مع الأردن الأحد لبدء عودة العالقين

رام الله / لبابة ذوقان / الخليج 365

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأربعاء، إنه سيتم السماح للفلسطينيين العالقين بالأردن بدخول الأراضي الفلسطينية، بدءا من الأحد المقبل.



وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج، أجرى محادثات مع الأردن "تكللت بالنجاح".



وأضافت: "سيتم بدء دخول العالقين الفلسطينيين من يوم الأحد المقبل، بقدرة فحص واستيعاب تصل إلى 500 مواطن عالق لكل يوم".



وبينت الخارجية أن عملية عودة العالقين ستستمر من الأحد وحتى انتهاء أعداد العالقين المسجلين وفق قوائم الوزارة وسفارة فلسطين لدى الأردن.

وأفادت وسائل إعلام عربية بأن عودة العالقين ستتم عبر معبر "جسر الملك حسين" الأردني.



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كان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قال، في تصريح سابق، إنه يجري الترتيب لعودة ألف و600 عالق في الأردن.‎



وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيانها اليوم، أنه سيتم إجراء الفحوصات اللازمة لهم قبل انتقالهم لمحافظاتهم.



وأغلقت الحدود الفلسطينية الأردنية منذ إعلان حالة الطوارئ قبل نحو شهر، لمواجهة جائحة فيروس "كورونا".



وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد وصل عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 407، حتى مساء الأربعاء.

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