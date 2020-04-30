اليمن / عزيز الأحمدي / الخليج 365
أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريڤيث، أن الهجمات على محافظة مأرب اليمنية (شمال) تعيق جهود السلام.
جاء ذلك خلال اجتماع للمبعوث الأممي، الأربعاء، عبر الإنترنت مع محافظ مأرب، سلطان عرادة.
وقال غريڤيث في تغريدة عبر تويتر: "يجب حماية محافظة مأرب من الصراع.. الهجمات على مأرب ستعيق جهود السلام وتفاقم الوضع الإنساني فقط".
وتشهد مأرب قتالا عنيفا بين القوات الموالية للحكومة والمسلحين الحوثيين، ازداد ضراوة بمديرية صرواح غرب المحافظة، مطلع العام الجاري عقب محاولات الحوثيين التقدم باتجاه مركز المحافظة.
وتسيطر القوات الحكومية اليمنية على غالبية مساحات محافظة مأرب بما في ذلك مركزها (مدينة مأرب)، فيما لا زال الحوثيون يبسطون نفوذهم على بعض المناطق في هذه المحافظة النفطية.
وتستضيف مدينة مأرب، نحو 750 ألف نازح من مختلف محافظات اليمن، حسب تقديرات الأمم المتحدة.
ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر غريڤيث: الهجمات على مأرب اليمنية تعيق جهود السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.