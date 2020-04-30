القره داغي: التوسع في دائرة التحريم دون دليل "بدعة مدمرة"

الخليج 365

حذر أمين عام "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" علي محيي الدين القره داغي، الأربعاء، من التضييق على الناس بسيفي الحرام والبدعة.

وقال القره داغي، في بيان، وصل الخليج 365 نسخة منه: "التوسع في دائرة الحرام والبدعة المحرمة بدون دليل صحيح صريح، بدعة مدمرة".

وأضاف: "يحاول بعض المتعالمين أن يضيقوا على الناس باستعمال سيف الحرام لمجرد شبهة دليل، وأن يحاصروهم أيضًا بسيف البدعة المحرمة دون دليل صحيح وصريح".

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وتابع: "فهذه الشريعة شريعة يسر، ويريد الله من المسلمين أن يحافظوا على يسرها، فقال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة- 185]، ولذلك فالأصل في الأشياء الإباحة، إلا ما دل على غيرها دليل صحيح صريح غير معارض".

وأوضح أن "مقاصد الشريعة من البدعة المحرمة (هي) عدم زيادة الشعائر والعبادات المحضة، فإذا تحولت إلى سيف على رقاب الناس للحكم بالتبديع والتكفير والتعسير، ثم من التكفير إلى التفجير".

وشدد القرده داغي على أن "البدعة المحرمة لا تكون إلا في زيادة الشعائر والعبادات المحضة، أو تغيير كيفيتها بدون دليل معتبر، أما في غيرها من العادات والمعاملات والسياسات ونحوها، فالأصل فيها الإبداع والتجديد، إلا إذا دل دليل معتبر على المنع".

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