الجزائر تتسلم هبة روسية لمواجهة كورونا

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الاناضول

تسلمت الجزائر، مساء الأربعاء، شحنة معدات طبية، هبة من السلطات الروسية لمواجهة وباء "كورونا".

وحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، "في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين الجزائر وفيدرالية روسيا، حطت بالقاعدة الجوية ببوفاريك (غرب العاصمة الجزائر)، اليوم، طائرة روسية محملة بشحنة من المعدات الطبية ممنوحة كهبة؛ للمساهمة في الجهود المتواصلة للحد من انتشار كورونا"، دون الكشف عن طبيعتها.

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وتابع البيان: "هذه المبادرة تندرج في إطار تعزيز التبادل والتعاون المشترك في مختلف المجالات وتدعيما للعلاقات المميزة بين البلدين".



وسابقا، تسلمت الجزائر عدة شحنات من العتاد الطبي لمواجهة وباء كورونا من الصين، تنقسم بين مساعدات ومقتنيات طلبتها الحكومة المحلية.

وإلى غاية الأربعاء سجلت الجزائر 3 آلاف و848 إصابة بـ"كورونا" من ضمنها 444 وفاة، وألف و702 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.