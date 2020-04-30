الهلال الأحمر التركي يدشن توزيع سلال غذائية باليمن

عدن/ شكري حسين/ الخليج 365

دشن الهلال الأحمر التركي، الأربعاء، حملة لتوزيع نحو 9 آلاف سلة غذائية على أسر محتاجة في اليمن.

ووفق مراسل الخليج 365، جرت عملية التدشين في إحدى مدارس مدينة خور مكسر بمحافظة عدن جنوبي البلاد، بمشاركة رئيس بعثة الهلال الأحمر التركي في اليمن مصطفى آيدين، والمدير المالي للبعثة علي جان بودك.

كما حضر عملية التدشين، من الجانب اليمني، المنسق العام للجنة العليا للإغاثة (حكومية) جمال بلفقيه.

وقال آيدين، في تصريح للأناضول، إن جمعيته دشنت الأربعاء، من محافظة عدن، توزيع 8 آلاف و900 سلة غذائية، على الأسر المحتاجة والأشد فقرًا، بدعم من الهلال الأحمر التركي وجمعية "الخير" "İyilik Derneği" التركية.

وأضاف: "تأتي عملية التوزيع في إطار حرص الجمعية على تقديم المساعدات الإنسانية المختلفة، للتخفيف من معاناة المتضررين من الحرب في جميع المحافظات اليمنية، تزامنًا مع أيام شهر رمضان المبارك".

وتابع: "جرى اليوم، توزيع ألف و500 سلة غذائية في عدن، فيما سيتم توزيع باقي السلال الغذائية على محافظات أبين ولحج (جنوب)، وشبوه وحضرموت، ومأرب ( شرق)، وتعز (جنوب غرب)، خلال الأيام القليلة القادمة".

Advertisements

من جانبه، عبر المنسق العام للإغاثة في اليمن جمال بلفقيه، في حديث مع الخليج 365، عن امتنانه وتقديره للحكومة وللشعب التركيين على وقوفهما الدائم ومساعدتهما المستمرة للشعب اليمني في محنته، جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من 6 أعوام.

ودأبت المنظمة التركية، منذ اندلاع المعارك في اليمن، على تقديم مساعدات إنسانية على النازحين والمتضررين من الحرب، فضلا عن الأسر الأشد فقرا.

ويشهد اليمن، منذ نحو ست سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي"، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.