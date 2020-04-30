غوتيريش يدين بشدة هجوم عفرين الإرهابي

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365-
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، التفجير الذي نفذه تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي بمدينة عفرين السورية، وأودى بحياة عشرات المدنيين.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه.
وكرر غوتيريش في بيانه دعواته السابقة إلى "وقف كامل وفوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، للتمكين من بذل جهود شاملة لمواجهة فيروس كورونا".
وقدم الأمين العام في البيان تعازيه القلبية للضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان الثلاثاء، مقتل 40 شخصا بينهم 11 طفلا وإصابة 47 آخرين، في انفجار صهريج مفخخ مليء بمادة المازوت، في شارع "راجو" المزدحم وسط عفرين الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري.
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