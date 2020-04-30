ليبيا.. تجدد الاشتباكات بين الوفاق ومليشيا حفتر شرق طرابلس

وليد عبد الله / الاناضول



تجددت الاشتباكات بين قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية ومليشيا خليفة حفتر، مساء الأربعاء، شرق طرابلس.



وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي، للأناضول: "محور الشريدات بمنطقة القربولي شرق طرابلس يشهد حاليا اشتباكات عنيفة بعد هجوم لمليشيا حفتر".



وأضاف المجعي أن "قواتهم تمكنت من صد الهجوم، وأن الاشتباكات لا تزال مستمرة بالمحور دون أن تفقد قواتهم أية تمركزات".



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وأشار إلى أن "قوات الوفاق فقدت 4 من عناصرها، نتيجة الاشتباكات الدائرة".

والإثنين، أعلن حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، الذي تم توقيعه في 2015 كأساس للتسوية السياسية في ليبيا، وتنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا أو دوليا، في خطوة لاقت رفضا داخليا وأمميا ودوليا واسعا.

وتنازع مليشيا حفتر، حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.