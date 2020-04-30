قناة إسرائيلية: "الغمر" تعود لسيادة الأردن الخميس

زين خليل/ الخليج 365

تعود منطقة الغمر، التابعة لمحافظة العقبة الأردنية (جنوب)، الخميس، إلى سيادة المملكة، بعد انتهاء تمديد تأجيرها لإسرائيل، وفق قناة تلفزيونية عبرية.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية (عاروتس شيفع): "الغمر ستعود إلى الأردن بعد انتهاء فترة استئجارها من جانب إسرائيل، في إطار معاهدة السلام (وادي عربة) بين البلدين، لعام 1994."

وتقع الغمر في منطقة وادي عربة بمحافظة العقبة، وتقدر مساحتها بنحو 4 آلاف دونم (الدونم الواحد يساوي 1000 متر مربع).

واحتلت إسرائيل منطقتي الباقورة عام 1950 والغمر 1967، وعادت المنطقتان إلى السيادة الأردنية، بموجب معاهدة السلام، وتم وضع ترتيبات خاصة بهما في ملحقي المعاهدة.

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وانتهت، في أكتوبر/تشرين أول الماضي، فترة تأجير الغمر وكذلك الباقورة الواقعة بمحافظة إربد (شمال)، التي نص عليها الملحقان 1/ب و1/ج ضمن اتفاقية السلام.

وينص الملحقان على انتفاع إسرائيل بالمنطقتين لمدة 25 سنة من تاريخ دخول معاهدة السلام حيز التنفيذ، مع تجديد الانتفاع تلقائيًا لمدد مماثلة، ما لم يُخطر أي الطرفين الآخر بإنهاء العمل بالملحقين، قبل سنة من تاريخ التجديد.

وبالفعل، أبلغ الأردن إسرائيل في 2018، أي قبل انقضاء فترة التأجير بعام كامل، نيته عدم تمديد تأجير المنطقتين لها.

إلا أن إسرائيل أعلنت، في 10 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، أنها اتفقت مع الأردن على تمديد اتفاقية استئجار "الغمر" حتى نهاية أبريل/نيسان 2020، للسماح للمزارعين الإسرائيليين بحصد محاصيلهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.