ترامب يشكر ملك الأردن لتعهده بإرسال مستلزمات طبية إلى واشنطن

واشنطن / الخليج 365

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شكره لملك الأردن عبد الله الثاني، لوعده بإرسال مستلزمات طبية إلى الولايات المتحدة في إطار الجهود المبذولة مكافحة كورونا.

وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض، الأربعاء، أن ترامب والملك عبدالله أجريا مكالمة هاتفية تناولا خلالها جائحة كورونا.

وأكد البيان أن الرئيس الأمريكي قدم شكره لملك الأردن بعد أن وعد الأخير بإرسال مستلزمات طبية إلى الولايات المتحدة.

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ووفق البيان اتفق الزعيمان على العمل بشكل وثيق مع الشركاء في الشرق الأوسط ومجموعة دول العشرين للتغلب على الجائحة وتقليل آثارها الاقتصادية.



وأضاف البيان أن ترامب والملك عبدالله بحثا خلال الاتصال القضايا الثنائية والإقليمية المهمة.

ووصل إجمالي إصابات كورونا في الولايات المتحدة، مساء الأربعاء إلى مليون و49 ألفا و431، توفي منهم 60 ألفا و640، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.