الجيش الليبي يعلن وقف جميع العمليات العسكرية في البلاد

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أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الأربعاء، عن وقف جميع العمليات العسكرية فى ليبيا.
وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أنه تم “وقف جميع العمليات العسكرية في البلاد”، وأضاف أن “أي خرق لوقف إطلاق سنتصدى له بشكل فوري وصارم”.
وأشار “المسماري” إلى أن الجيش الليبي يرحب بالجهود الدولية لتطبيق الهدنة الإنسانية في شهر رمضان، مع التمسك بحق الرد على الانتهاكات.
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