دردشة مع النجم “الشاعر – محمد بن نغموش”

للشعر حياة ونبض وأنفاس ومشاعر فياضة تغوص داخل اعماقنا فتحرك كل إحساس جميل بداخلنا.

محمد بن نغموش شاعر خضعت الحروف لإحساسه،ثري بذاته، ثائر على الكلمات، تلامس عباراته شغاف القلوب، كل لحظة يعيشها مع القصيدة نعيشها معه،وفي هذه الأمسية سنبحر معه في بحورة السبعة بمجاديف الحرف والكلمة.

١ – من هو محمد بن نغموش ؟

إنسان يؤثر ويتأثر

2/ لكل شاعر لحظة خالدة بالذاكرة يتذكر فيها اللحظات الأولى في إكتشاف موهبته الشعرية. متى اكتشفت موهبتك وفي أي مرحلة عمرية ؟

في المرحلة الثانوية ، كنت اكتب في العاطفة بكثرة وبدون علم احد ، واذكر اني كتبت في ذلك الوقت قصيدة رد على الامير خالد الفيصل في احدى قصائده وأخذها احد اصحابي و بعد فترة طويلة ارسلها للأمير خالد دون علمي وتفاجأت بخطاب شكر من الامير على هذه القصيدة ، هنا ارتفعت الثقة بالنفس

3/الحب والفراق والشوق والحرمان هى عبارات الشاعر دائمآ فأين تجد نفسك من بين تلك المفردات؟

الحقيقة اني اجد نفسي فيها جميعا حتى في الأفراح والسعادة ايضا ، والحب والشوق أعظمها ،،

4/ أبحرت في حب الوطن بقصائدك المميزة لدرجة انك اذهلت العقول بدقة تعابيرك ولكن يبقى هناك تساؤل حول اللغز في ذكر البنت في إحدى قصائدك الوطنية من هى ومن تكون؟

بصراحة لا يكاد يمر شهر او شهرين على الاقل الا وأكتب شيء عن الوطن ،حتى ولو لم أنشر بعضها وكأنني أتناول جرعة علاج ، أما البنت فهي فتاة مطيعة عنيدة أراها خلاف ما يراها الناس ، ليست من الإنس ولا من الجان ، تعشقني كما اعشقها ، لن أستطيع تقديم نفسي من غيرها وهي لا تستطيع ان تتقدم من غيري ، قصرت في حقها كثيرا في ظل ظروف لكنها لم تخذلني عندما احتجتها.

5/ هل تكتب القصيدة أم القصيدة تكتبك؟

كلانا نكتب بعض في كل الاحوال

6/ ما دور المسابقات الشعرية في انتشار الشاعر وهل تصب تلك المسابقات في مصلحته أم أنها قد تظلمه ؟

بلا شك ان المسابقات الشعرية حركت راكد الساحة لكنها مكان فقط وليست مكانة ، مكان وفرصة للبروز المؤقت اما المكانة فهي ما سيقدمه الشاعر في مسيرته ومدى استمراره وعطاءه ،فالكثير اختفوا بعد ان ظهروا في المسابقات الشعرية

7/ المرأة هى الوجه الجميل للحياة فهل لها مكان في قصائدك؟

كيف لا وهي مخلوق عجيب من آيات الله ، فيه القسوة واللين والرحمة والكبرياء والتواضع وحب التملك والعطاء والصبر والجمال ، شرفها الله بخلقها من ضلع اعوج ليبين معادن الرجال

8/ الحركة الأدبية تسير في طريق متعرج حيث يظهر على الساحة مدعو الشعر فكيف ترى مستقبل الشعر من حيث القيمة والجودة في مثل هذا الكم الهائل من الشعراء واشباههم ؟

بصراحة الشللية والمحسوبيات تعطل كثير من الابداع ، كما اني لا أنكر وجود شعراء مبتدئين ومبدعين لكن الله يعينهم على مواجهة الواقع في الساحة الشعرية هههههههه ،،ولكن أبشرهم انه في الاخير لا يصح الا الصحيح.

9/ ما رأيك في قصيدة النثر التي تحررت من القافية والوزن وباتت تزاحم القصيدة التقليدية وهل انت مع تصنيفها تحت خانة الشعر أم لا ؟

وجهة نظري الشخصية ان كل إنسان شاعر ما دام يؤثر ، حتى بالصمت ، والنثر نوع من الشعر ومحكوم بقانون الشعر وليس كما يراه البعض انه عشوائي ، كل كلمة تخرج من فم الإنسان لها وزن وقافية ومعنى ، ومجموعة كلمات تعني مزج مجموعة أوزان تختتم بقوافي يختارها الشاعر .

انا من وجهة نظري ان الشعر كالألوان عندما تمزج لون مع اخر يظهر لك لون مخالف ، صحيح ان الفراهيدي وغيره حددوا عدد بحور الشعر ١٦ او ١٧ بحرًا لكني ارى ان بحور الشعر غير محدودة ولا معدودة و انا اعتبر النثر من اجمل أنواع الشعر ويعطي مساحة اكبر للتعبير الجميل ،

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10/ هل القصيدة بشكل عام عالم من وحي خيال الشاعر أم أنها نافذة شرعت لنا لنطل من خلالها على خصوصياته؟

_فعلا القصيدة هي النظر الى واقع ما وإخراجه إلى الخيال بشكل جميل لاستيعابه بمشاعرنا قبل أسماعنا ، كما يفعل الفنان التشكيلي في لوحته فنشعر بها قبل ان نعتمد على اعيننا في النظر الى جمالها ، والشيء بالشيء يذكر أرى أن الشعر والفن التشكيلي وجهان لعملة واحدة

11/ في نهاية الأمسبة نود منك أن تختار لنا اقرب واحب قصيدة إلى قلبك نختم بها حوارنا الشيق معك. مع كلمة آخيرة توجهها لجموهرك ومحبيك في الخليج العربي.



انا كلي ثقة وانسان واعي

اشد السمع لا جيت اتكلم

ولكن كلما زاد اطلاعي

دريت اني بعد ابغى اتعلم

سروري وابتئاسي من دواعي

مثل خلق الله افرح واتألم

من ظروف الزمن مليان باعي

وكم ظرف حصل والله سلم

لو ان رزقي يجيني من ذراعي

ما نمت وقمت والوجبة تولم

لذا ما للقلق والخوف داعي

وصلى الله على محمد وسلم

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واقول لجمهوري الحبيب :-

من اجمل الناس وأغلى جمهوري

ناس من الطيب ما كللت ولا مللت

من دورهم في حياتي واضح دوري

بالمختصر يا عرب ( عيني فلا هللت )