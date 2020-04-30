لوشيسكو مستمر مع الهلال حتى الموسم المقبل

كشفت مصادر، أن الروماني رازفان لوشيسكو مستمر في تدريب الهلال خلال الموسم المقبل، نافية صحة ما تردد عن انتقاله لأحد الأندية التركية.
وأوضحت المصادر، أن فكرة الرحيل عن الهلال لم يتطرق لها لوشيسكو مع الإدارة.
يشار إلى وسائل إعلام تركية كانت قد تناقلت أنباء أن لوشيسكو سيتعاقد لتدريب نادي فناربخشه الذي يعاني في الدوري التركي.
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