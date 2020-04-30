“بومبيو”: لن نسمح لإيران بشراء أنظمة أسلحة تقليدية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بشراء أنظمة أسلحة تقليدية عندما يتم رفع حظر السلاح. ودعا “بومبيو” في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، الزعماء العراقيين بالتخلي عن نظام المحاصصة الطائفية والتوصل إلى توافقات لتشكيل حكومة. انشر الخبر :

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