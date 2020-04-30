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وظائف شاغرة في الهيئة العامة للزكاة والدخل

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن توفر وظائف شاغرة بمسميات مستشار قانون الضرائب، ومُدقق حسابات، وذلك للعمل بالهيئة بمدينة الرياض.

واشترطت على المتقدم لشغل وظيفة مستشار قانون الضرائب أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص القانون أو ما يعادلها، ولديه خبرة لا تقل عن سنتين.

كما اشترطت على المتقدم لشغل وظيفة مُدقق حسابات أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، المالية، الضرائب أو ما يعادلها، ولديه خبرة لا تقل عن سنتين.

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وأوضحت أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي :

مُدقق حسابات: اضغط هنا .

مستشار قانون الضرائب: اضغط هنا .

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