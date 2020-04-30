ضبط صيدلية في جدة تقوم ببيع معقمات مجهولة المصدر

ضبطت هيئة الغذاء والدواء صيدلية في جدة تقوم ببيع معقمات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، وتمت إحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، وذلك حسبما أعلنت الهيئة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. انشر الخبر :

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