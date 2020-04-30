كورونا والنظام البيئي

‏ربما تعتبر الكرة الأرضية المستفيد الأول وربما الوحيد من بعد النتائج التي حصل عليها النظام البيئي من بداية الأزمة والتي تتجلى في توقف بعض المصانع وانعزال أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية في بيوتهم كان له أكبر الأثر على تحسن الوضع البيئي ⁧

حيث تخلصت الكرة الأرضية من الهواء الرديئ

والملوث الذي تسببت به قيادة السيارات والطائرات والمصانع وغيرها من مسببات التلوث البيئي الذي نتج من تطور الإنسان السريع للبيئة.

من جانب آخر نتج من هذا الفيروس توازن العلاقة بين الكرة الأرضية والنشاطات البشرية المعاصرة وتوقف التعدي المستمر على البيئة والناتج منه

تغيرات بيولوجية مختلفة على جميع الأصعدة.لذلك أصبح الهواء على سطح الكرة الأرضية أكثر جودة ونقاء بسبب توقف مصادر التلوث، وإنخفاض قوي في ثاني أكسيدالنيتروجين.

ونشرت بعض مواقع التواصل الإجتماعي صور للسماء بلون ازرق أكثر وضوحًا في المناطق الأكثر ضررًا بالتلوث الصناعي ⁧‫‬⁩وصور للدلافين في المسطحات المائية واضحة الرؤيا وهي تسبح في المياة.

فيما كشفت مجلة ناشيونال جيوجرافيك أن فايروس كورونا أنقذ كوكب الأرض بعد ماأوشك أن تحل به كارثة بسبب إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج من التطور الصناعي في كل مجالاته

وأوضحت أن الأرض تتنفس بشكل كبير بعدما توقفت الحركة في معظم دول العالم ، وأن ثقب الأوزون قد التأم فوق القارة القطبية الجنوبية وتحسن الهواء في 337 مدينة في العالم .

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ان هذا التوازن والعدالة في كل مجالات الحياة واجب بشري يجب أن يحافظ علية قبل أن تأتي الكوارث لتلزمنا به…

“رب ضارة نافعة” ومايدرينا لعل الله دفع بهذا الفيروس خطرًا أكبر كان على وشك الوقوع؟!!

قال الله تعالى ( إن الله يعلم وأنتم لاتعملون )

بقلم / حياة بنت معيوف القصيري