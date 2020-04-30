دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters جنوب أفريقيا تسجل أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بكورونا

جوهانسبرج (رويترز) - قالت وزارة الصحة في جنوب افريقيا على تويتر إنه تم تسجيل 354 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء وهو أكبر عدد يُسجل في يوم واحد مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5350.

وأضافت الوزارة "هذا أكبر عدد مسجل للحالات خلال 24 ساعة حتى تاريخه ويمثل زيادة بنسبة 73 في المئة عن اليوم السابق".

وقالت الوزارة في تغريدة منفصلة إن عدد الوفيات زاد عشر حالات ليصل الإجمالي إلى 103.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)