شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تبدأ المرحلة الرابعة من خطة عودة مواطنيها الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية اليوم الأربعاء، جداول رحلات المرحلة الرابعة من عملية العودة الشاملة لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج يوم الجمعة المقبل.
وقال المتحدث الرسمى للطيران المدنى سعد العتيبى -فى بيان صحفي- إن رحلات عودة المواطنين الكويتيين من الخارج، ستشمل كل من لوس أنجلوس، وميامي، ودالاس، وواشنطن ومونتريال.
وأوضح العتيبى أن هذه المرحلة ستشمل أيضا رحلات غير مجدولة إلى عدد من المدن فى أستراليا، وأوروبا، وآسيا، وأمريكا الجنوبية، وإفريقيا، والتى يوجد فيها مواطنون كويتيون عن طريق الحجز الإلكترونى المباشر لشركات الطيران العالمية؛ وذلك بالتعاون مع سفارات الكويت فى الخارج.
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