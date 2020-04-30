شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يطلب من شخص شبيه له التواصل معه.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية التواصل مع شخص شبيه له، عقب انتشار مقاطع فيديو له عبر مواقع التواصل.

تركى آل الشيخ، نشر فيديو للشخص الشبيه به، عقب انتشار "فيديو" بموقع تويتر، وعلق قائلاً:" ياليت يتواصل معي".

يشار إلى أنه كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رفض تركى أل الشيخ، مالك نادى فريق ألميريا، الذى يلعب بدورى الدرجة الثانية، تخفيض رواتب اللاعبين والموظفين فى النادى، رغم توقف النشاط الرياضى، فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، على الرغم من اتجاه العديد من أندية أوروبا، إلى تخفيض رواتب لاعبيها، خلال الفترة الحالية، فى ظل الأزمة الإقتصادية التى يعانى منها غالبية الأندية، بسبب توقف النشاط الرياضى.

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وفقا لبرنامج "الشرينجيتو" الإسباني الشهير، فإن تركى أل الشيخ، مالك نادى ألميريا، أصدر تعليمات بعدم، تخفيض رواتب لاعبى الفريق والموظفين، حتى نهاية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتبرع تركى أل الشيخ، بمبلغ مليون و200 ألف يورو، من أجل محاربة فيروس كورونا، فى إقليم الأندلس معقل نادى ألميريا الذي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني برصيد 50 نقطة، بينما يتصدر فريق قادش المسابقة برصيد 56 نقطة.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.