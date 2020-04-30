شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يعرب عن قلقه حول إعلان المجلس الانتقالي الجنوبى فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه الشديد إزاء إعلان "المجلس الانتقالي الجنوبي" الإدارة الذاتية جنوبي اليمن، مؤكدا التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، داعيا للتعجيل بتنفيذ اتفاق الرياض.

وحث مجلس الأمن في بيان عرضته مصادر إعلامية قبل قليل، حكومة اليمن والحوثيين على تعزيز مشاركتهما للتوصل إلى اتفاق بشأن مقترحات المبعوث الأممى لليمن، معربا عن قلقله الشديد من أن تصرفات المجلس الانتقالي قد تشتت جهود مارتن جريفيث بشأن وقف إطلاق النار.

ودعا المجلس، الحوثيين للانضمام إلى الحكومة اليمنية ووقف الأعمال العدائية المستمرة لمواجهة كورونا.

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ومن جهة أخرى أكدت واشنطن على لسان مساعد وزير خارجيتها ديفيد شينكر، أنها لا تجد تعاونا من قبل الحوثيين قى محادثات السلام التى يسعى المبعوث الأممى لإتماماها، مشيدا فى الوقت نفسه بموقف السعودية واصفا إياه "بالبناء" ، كما أكد ترحيب بلاده بإعلان التحالف الذى تقوده السعودية وقف إطلاق النار فى اليمن.

ومن جانبه عبر وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، عن قلق واشنطن بسبب إعلان المجلس الانتقالى الجنوبى، وهو جماعة انفصالية فى اليمن، الإدارة الذاتية للمناطق الخاضعة لسيطرته وحذر من أن مثل هذه الأفعال تهدد مساعى إحياء المحادثات السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وقال بومبيو في بيان: "مثل هذه التحركات الأحادية الجانب لا تسهم سوى في تفاقم عدم الاستقرار في اليمن. ندعو المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة جمهورية اليمن إلى معاودة التواصل ضمن العملية السياسية المنصوص عليها في اتفاق الرياض".