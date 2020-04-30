شكرا لقرائتكم خبر عن دبى مول يفتح أبوابه للمتسوقين فى ظل إجراءات احترازية من كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل إجراءات احترازية شديدة من فيروس كورونا، عاد مرة أخرى دبى مول استقبال المواطنين للتسوق، بعد إغلاق منذ اندلاع الإصابات في مختلف دول العالم والإمارات.

وذكرت فرانس برس أمس من خلال "فيديو" عبر حسابها بموقع تويتر، أنه سيعود دبى مول إلى العمل ولكن في ظل العديد من الإجراءات الاحترازية، حيث يتم تشغيل كاميرات للكشف الحرارى، كما اشترط على الزوار ترك مسافة آمنة والالتزام بالتباعد البدنى، ويجب على الجميع ارتداء كمامات، كما نصحت الجمهور ضورة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية، عبر حسابها بموقع تويتر"فيديو" للحظة دخول المتسوقين إلى مول دبى وفق الضوابط الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.







وأضاف، إن العلامات الحمراء على الأبواب تشير إلى وجود الحد الأقصى لعدد الأشخاص، كما ستظل جميع الوجهات الترفيهية مغلقة بالإضافة إلى غرفة الصلاة.

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وكانت حددت حكومة دبى الأسبوع الماضى القطاعات المصرح لها بالعمل، ومنها سلاسل التوريد للخدمات والسلع الأساسية ومصنعى وموردى المواد والتجهيزات الطبية والقطاعات الصناعية والكهرباء والمياه ومحطات الوقود والتبريد والاتصالات والمطعام والمقاهى باستثناء البوفيهات وتقديم الشيشة والموانئ والمطارات والشحن وشركات الطيران والخدمات الجمركية والمنافذ الحدودية والخدمات الأمنية العامة والخاصة وخدمات البلدية "الصرف الصحى والنفايات"وخدمات النظافة العامة والخاصة والمقار الإدارية للشركات والمؤسسات ووسائل النقل العام وتشمل سيارات الأجرة التاكسى والحافلات والمترو.

وحذرت حكومة دبى الخيام والمجالس الرمضانية سواء داخل البيوت أو في الأماكن العامة، كما فضلت أن تكون ممارسة الرياضة قرب المنزل، (المشي-الجري-ركوب الدراجات) لنحو الساعة أو الساعتين، بحد أقصى 3 أفراد، مع اتباع التدابير الوقائية خصوصاً التباعد المكاني بمسافة مترين وارتداء الكمامات، كما سمح القرار للصالونات الرجالية والنسائية بفتح أبوابها مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والوقائية والتعقيم.

كما تضمن القرار السماح إعادة فتح جزئي لمراكز التسوق والأسواق والمحلات التجارية والتي ستفتح أبوابها يومياً من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 10 مساء، وبطاقة أقصاها 30% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للزوار للمراكز التجارية والمحلات التجارية والمطاعم فيها، والسماح للمطاعم والمقاهي بمعاودة نشاطها مع عدم السماح للبوفيهات المفتوحة وحظر تقديم الشيشة، مع مراعاة استقبال 30% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمكان وكذلك مراعاة التباعد المكاني بمسافة لا تقل عن 2 متر بين الأشخاص واستخدام الكمامات ومواد التعقيم.