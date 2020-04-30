هزة أرضية بقوة 3.2 درجة تضرب الحدود السورية اللبنانية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت شبكة روسيا اليوم بوقوع هزة أرضية بلغت قوتها 3.2 درجة على الحدود السورية اللبنانية على بعد 46 كم شرق العاصمة اللبنانية بيروت.

وفى سياق منفصل، قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، إن هناك جهات تعمل على تشويه التحركات والاحتجاجات الشعبية وإحراق لبنان، مشيرا إلى أن أعمال الشغب التي تشهدها البلاد منذ أيام "غير بريئة" وتأتي في إطار عملية تدمير ممنهجة للمؤسسات، وأن هناك من يسعى للفتنة بين الجيش والشعب.

وأضاف دياب خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء ظهر اليوم لمناقشة خطة الإصلاح المالي التي تعتزم الحكومة الإعلان عنها في سبيل تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة: "هناك من يسرق صرخة الناس الصادقين. وهناك من يتعمد حرق وتدمير الشوارع. هناك من يريد الفوضى ويسعى إليها لأن الفوضى تحميه ويستفيد منها".

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وكشف رئيس الحكومة عن وجود "تقارير كاملة" عن الجهات التي تحرض على الشغب، وأن الأجهزة الأمنية والعسكرية لديها أسماء كل الأشخاص الذين يحرقون المؤسسات والمحلات ويدمرون الممتلكات العامة والخاصة، وأنه سيجري إحالتهم إلى القضاء.



وتابع: "انتفاضة اللبنانيين ضد الفساد والفاسدين الذين أوصلوا البلد إلى هذا الانهيار، هي انتفاضة طبيعية، لكن الشغب الذي يحصل، ومحاولة وضع الناس في مواجهة ضد الجيش اللبناني، هي مؤشرات على خطة خبيثة".