شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السعودية تعلن السماح بالدخول والخروج من محافظة القطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في إطار نتائج الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقاً لتوصيات الجهات الصحية، فقد تقرر، اعتباراً من يوم غدٍ الخميس الموافق 7 رمضان 1441هـ، السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها.

كما أعلن المصدربحسب " واس" استمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

وفى وقت سابق، أعلن الدكتور محمد العبد العالى، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أنه تم تسجيل 1325 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل المملكة، بالإضافة إلى 5 حالات وفاة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن إجمالى حالات الاصابة بفيروس كورونا داخل السعودية ارتفع إلى 21402 حالة، وإجمالى حالات الشفاء 2953، وفيما وصلت عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس إلى 157 حالة.

وطالب متحدث وزارة الصحة السعودية، بضرورة اتباع التعليمات الصحية خلال التعاملات اليومية المباشرة خاصة عند استلام الأطعمة وغيرها، مستعرضا بعض الصور التى ترصد مخلفات من المواطنين فى المملكة وتؤدى إلى انتشار العدوى.

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وفيما ينتشر فيروس كورونا على نطاق واسع حيث تخطت الاصابات المائة الألف الأولى بعد المليون الثالث للاصابات، وتقترب الوفيات من 220 ألف حالة.