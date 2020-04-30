شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. الإمارات ترسل مساعدات طبية للفلبين لدعمها فى مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية، إلى الفلبين، لدعمها فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19"، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين فى مجال الرعاية الصحية عبر تعزيز جهودهم فى احتواء الفيروس.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قال حمد سعيد حمد عبيد الزعابى سفير الدولة لدى الفلبين، فى تصريح له فى هذا الشأن، "تؤكد دولة الإمارات من خلال تقديم المساعدات الطبية التزامها بمد يد العون للفلبين، التى يجمعنا بها علاقة شراكة عميقة و نأمل فى أن يمكنها هذا الدعم من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدى لانتشار فيروس "كوفيد-19".

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و أضاف، "أن دولة الإمارات تعبر عن تضامنها مع جميع الدول التى تعمل على احتواء و مواجهة وباء "كوفيد-19".

جدير بالذكر، أن دولة الإمارات، أرسلت أكثر من 334 طنا من المساعدات إلى أكثر من 32 دولة استفاد منها ما يقارب 334 ألفا من المهنيين الطبيين.