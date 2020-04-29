شكرا لقرائتكم خبر عن «اشتراطات بلدية» للأسواق التجارية تتعلق بالمنشآت والموظفين والمتسوّقين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية قائمة بالاشتراطات البلدية للأسواق التجارية “المولات”، فيما يتعلق بالمنشآت والموظفين والمتسوّقين خلال أزمة فيروس كورونا.

وتمثلت هذه الاشتراطات في وضع التزامات على المحلات، والتزامات أخرى خاصة بالعاملين، واشتراطات أخرى خاصة بالتزامات أثناء التسوق.

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أما عن الالتزامات الخاصة بالمحلات فمنها : “منع الأنشطة الترويجية للبضائع، وتوعية المتسوقين بالتباعد أثناء التسوق، ووضع علامات التباعد على الأرضيات.. وغيرها”.

أما الالتزامات الخاصة بالعاملين فتشمل: “قياس درجة حرارة الموظفين بشكل يومي، التأكد من وجود مسافة آمنة 2 متر بين العاملين، والتقيد بالتدابير الاحترازية والوقائية”.

بينما تشمل الاشتراطات والالتزامات الخاصة أثناء التسوق ما يلي: “تنظيف وتطهير عربات التسوق، تنظيم دخول وخروج المتسوقين، منع دخول من يقل عن 15 عاما، تخصيص 10 متر مربع لكل متسوق”.