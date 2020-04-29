دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters عدد الوفيات بكورونا في فرنسا يزيد على 24 ألف حالة وتعديل إجمالي الإصابات

باريس (رويترز) - قالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد زاد 427 ليصل إلى 24087 حالة يوم الأربعاء مع تسارع معدل الزيادة بشكل طفيف مرة أخرى بعد التباطؤ يوم الثلاثاء.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المؤكدة بلغ الآن 128442 بعد تأكيد 1607 إصابة على مدار 24 ساعة. وكان الرقم بلغ 129859 يوم الثلاثاء لكن تم تعديله بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء إدوار فيليب أن فرنسا لن تنهي إجراءات العزل بسبب كورونا ما لم ينخفض عدد الحالات الجديدة لأقل من 3 آلاف حالة يوميا.

وقال متحدث باسم الوزارة "إنه تعديل إحصائي مرتبط بتغيير فى العينات".

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وزادت حصيلة الوفيات بمعدل 1.8 في المئة بالمقارنة مع 1.6 في المئة يوم الثلاثاء و1.9 في المئة يوم الاثنين.

وانخفض عدد الأشخاص الذين يُعالجون في المستشفيات من مرض كوفيد-19 إلى 26834 من 27484 يوم الثلاثاء، كما انخفض عدد المرضى في وحدات العناية الفائقة إلى 4207 من 4387. وتشهد هذه الأعداد تراجعا منذ أكثر من أسبوعين.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)