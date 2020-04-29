دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وزارة الصحة: ارتفاع وفيات وزارة الصحة: ارتفاع وفيات كورونا في تركيا إلى 3081

اسطنبول (رويترز) - أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية يوم الأربعاء أن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب مرض كوفيد-19 في تركيا زاد 89 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 3081.

كما أظهرت البيانات ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس بواقع 2936 ليصل إجمالي الإصابات إلى 117589 شخصا وهي أعلى حصيلة إصابات خارج أوروبا والولايات المتحدة.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)