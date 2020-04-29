دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters إيطاليا تسجل انخفاضا في الوفيات اليومية واستقرارا في الإصابات الجديدة بكورونا

روما (رويترز) - قالت وكالة الحماية المدنية إن الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في إيطاليا زادت 323 حالة يوم الأربعاء مقابل 382 في اليوم السابق، لكن العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بلغ 2086، وهو مستقر بصورة عامة، مقابل 2091 يوم الثلاثاء.

وأضافت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في 21 فبراير شباط بلغ الآن 27682 وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة، الذي يشمل الذين توفوا والذين شفوا، 203591 حالة، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

وانخفض عدد المسجلين بأنهم يحملون المرض إلى 104657 من 105205 يوم الثلاثاء.

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وبلغ عدد الموجودين في وحدات العناية الفائقة 1795 يوم الأربعاء مقابل 1863 من قبل، مما حافظ على انخفاض طويل الأمد.

وأُعلن شفاء 71252 من بين المصابين أصلا، مقابل 68941 في اليوم السابق.

وقالت الوكالة إن عدد من فحصوا للكشف عن الفيروس بلغ 1.313 مليون شخص مقابل 1.275 مليون في اليوم السابق من بين سكان البلاد الذين يُقدر عددهم بنحو 60 مليون نسمة.

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)