دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وزير: جمهورية التشيك تواجه أسوأ جفاف خلال 500 عام

براج (رويترز) - قال ريتشارد برابيتش وزير البيئة في جمهورية التشيك يوم الأربعاء إن بلاده تواجه أسوأ جفاف خلال 500 عام وإن بعض التجمعات السكنية قد تشهد نفاد إمداداتها المائية.

وأظهرت خريطة قدمتها الوزارة أن 0.1 بالمئة فقط من جمهورية التشيك ينعم بمستوى طبيعي للمياه في التربة في منتصف أبريل نيسان فيما يخيم الجفاف الشديد على 75.4 بالمئة من البلاد.

وظروف الجفاف مستمرة منذ 2015 متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وتضاؤل سقوط الأمطار.

وقال برابيتش بعد أن قدم العلماء بيانات تظهر أن جمهورية التشيك تواجه أسوأ جفاف خلال 500 عام "نحن نواجه فترة جفاف غير مسبوقة سواء في مدتها أو أثرها".

وأضاف "الأنهار الصغرى ستجف، قد تعتمد عشرات، وربما المئات من التجمعات السكنية على الصهاريج لأن مواردها ربما تجف".

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وتفاقمت المشكلة بسبب تدفق معظم أنهار جمهورية التشيك خارج البلاد وتراث الزراعة المكثفة.

وقال برابيتش إن وزارة البيئة تتفاوض للحصول على 3.5 مليار كرونة (139.90 مليون دولار) إضافية هذا العام للإنفاق على مكافحة الجفاف وهي خطوة قد تساعد في إنقاذ محصول يشمل الحبوب وبذور اللفت.

(الدولار = 25.0170 كرونة تشيكية)

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)