ألمانيا تدين هجوم عفرين الإرهابي

برلين / الخليج 365
أدانت ألمانيا، الأربعاء، التفجير الذي نفذه تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي في مدينة عفرين السورية، وأودى بحياة عشرات المدنيين.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان، إن الهجوم الذي استهدف عفرين أودى بحياة العديد من الأشخاص بينهم أطفال.
وأضافت: "ندين بشدة هذا الهجوم الإرهابي".
وأعربت الخارجية في البيان عن دعمها لمطالبات مبعوثي الأمم المتحدة في الشرق الأوسط بوقف إطلاق النار في سوريا، خاصة في هذه الفترة التي يحل فيها شهر رمضان، ويجتاح وباء كورونا العالم.
وأفادت أن ألمانيا ستواصل سعيها لإنهاء الإرهاب وقمع النظام السوري، وإيجاد حل سلمي للأزمة.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، مقتل 40 شخصا بينهم 11 طفلا وإصابة 47 آخرين، في انفجار صهريج مفخخ مليء بمادة المازوت، في شارع "راجو" المزدحم وسط عفرين الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري.
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