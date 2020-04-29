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ألمانيا تدين هجوم عفرين الإرهابي

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برلين / الخليج 365

أدانت ألمانيا، الأربعاء، التفجير الذي نفذه تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي في مدينة عفرين السورية، وأودى بحياة عشرات المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان، إن الهجوم الذي استهدف عفرين أودى بحياة العديد من الأشخاص بينهم أطفال.

وأضافت: "ندين بشدة هذا الهجوم الإرهابي".

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وأعربت الخارجية في البيان عن دعمها لمطالبات مبعوثي الأمم المتحدة في الشرق الأوسط بوقف إطلاق النار في سوريا، خاصة في هذه الفترة التي يحل فيها شهر رمضان، ويجتاح وباء العالم.

وأفادت أن ألمانيا ستواصل سعيها لإنهاء الإرهاب وقمع النظام السوري، وإيجاد حل سلمي للأزمة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، مقتل 40 شخصا بينهم 11 طفلا وإصابة 47 آخرين، في انفجار صهريج مفخخ مليء بمادة المازوت، في شارع "راجو" المزدحم وسط عفرين الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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