كورونا.. 9 وفيات بالإمارات و52 إصابة بالبحرين

أبوظبي - المنامة / الخليج 365

أعلنت الإمارات تسجيل 9 وفيات بفيروس كورونا، الأربعاء، فيما رصدت البحرين 52 إصابة بالفيروس.



في الإمارات، قالت المتحدثة باسم الحكومة، آمنة الضحاك، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 9 وفيات جراء "كورونا" لأشخاص من جنسيات عدة (لم تحددها)، إضافة إلى إصابة 549 بالفيروس، وشفاء 148 منه.



وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 11 ألفا و929، منها 98 وفاة، وألفان و329 حالة شفاء، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.



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وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، عبر "تويتر"، تسجيل 52 إصابة بـ"كورونا"، بجانب تعافي 85 حالة.



وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة ارتفع إلى ألفين و921، منها 8 وفيات وألف و455 حالة تعاف.



وإجمالا، أصاب الفيروس حتى مساء الأربعاء، أكثر من 3 ملايين و188 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد عن 225 ألفا، وتعافى أكثر من 986 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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