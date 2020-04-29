كورونا.. الجزائر تسجل أثقل حصيلة إصابات و3 وفيات بالسودان

الجزائر - الخرطوم / عبد الرزاق بن عبد الله، عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

سجلت الجزائر، الأربعاء، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا، بـ199 حالة، فيما أعلن السودان تسجيل 57 إصابة جديدة، و3 وفيات.

في الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 وفيات جديدة بالفيروس، ما رفع الإجمالي إلى 444.

كما سجلت 199 إصابة جديدة، وهي أثقل حصيلة يومية للإصابات منذ ظهور الفيروس بالبلاد نهاية فبراير/ شباط الماضي.

وقال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار، في مؤتمر صحفي: "تم تسجيل 7 حالات وفاة، و199 إصابة جديدة بالفيروس، ترفع الإجمالي إلى 3848 إصابة من ضمنها 444 حالة وفاة".

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وأوضح فورار أنه منذ الثلاثاء، ارتفع عدد المتعافين من الفيروس ليبلغ 1702 من إجمالي المصابين، وذلك بعد تسجيل 51 حالة شفاء جديدة.

وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و3 حالات وفاة.

وأضاف البيان أن الأرقام الجديدة ترفع حصيلة الإصابات بالبلاد إلى 375 حالة، بينها 28 وفاة، فيما تماثلت حالة واحدة للشفاء ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 32 .

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