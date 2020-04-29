كورونا.. 21 وفاة في مصر و3 بالمغرب

خالد مجدوب / الخليج 365

سجلت مصر 21 وفاة بـ"كورونا"، الأربعاء، فيما رصد المغرب 3 وفيات بالفيروس.

في مصر، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، وفاة 21 وإصابة 226 جراء "كورونا"، فيما تعافى 31 من الفيروس.

وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 5 آلاف و268 من ضمنهم 380 وفاة و1335 حالة شفاء.

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وفي المغرب، أعلن محمد اليوبي مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحفي، تسجيل 3 وفيات و69 إصابة، فيما تعافى 150 من الفيروس.

وأوضح أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4 آلاف و321 من ضمنهم 168 وفاة و1928 حالة شفاء.

وإجمالا، أصاب الفيروس حتى مساء الأربعاء، أكثر من 3 ملايين و179 ألفا بالعالم، توفي منهم نحو 220 ألفا، وتعافى أكثر من 986 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.