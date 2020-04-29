كورونا.. "الانتقالي الجنوبي" يقر حظر تجوال شامل في عدن

اليمن / عزيز الأحمدي / الخليج 365
أعلن "المجلس الانتقالي الجنوبي"، الأربعاء، حظر تجوال شامل في عدن (جنوب) العاصمة المؤقتة لليمن.
جاء ذلك ضمن عدة إجراءات لمواجهة تفشي "كورونا" في المدينة، حيث أعلنت الحكومة اليمنية في وقت سابق اليوم تسجيل 5 إصابات بالفيروس بها.
والثلاثاء، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن يكون "كورونا" انتشر في اليمن، دون أن تتمكن السلطات من اكتشافه.
وأقر "الانتقالي"، المدعوم إماراتيا، حظر تجوال شامل في عدن على مدار الساعة، بدءا من منتصف ليل الأربعاء ولمدة 3 أيام.
كما أقر إغلاق المنافذ البرية مع السماح بدخول المواد الأساسية (المحروقات والسلع الغذائية)، إضافة إلى إقفال أسواق القات (نبتة مخدرة) والمطاعم، والمساجد لمدة أسبوعين.
ويتحكم المجلس الانتقالي بزمام الأمور في عدن (جنوب)، منذ أغسطس/ آب الماضي، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبوظبي.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية، اتفاقا عُرف بـ"اتفاق الرياض" يتضمن 29 بندا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب.
غير أن الطرفين يتبادلان الاتهامات بشأن المسؤولية عن عدم تنفيذ الاتفاق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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