دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters منطقة شمال الصين بما فيها بكين تخفف إجراءات العزل

بكين (رويترز) - تتجه منطقة كثيفة السكان في شمال الصين تضم بكين إلى تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا مع انتقال البلاد تدريجيا إلى حالة طبيعية جديدة إثر تراجع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.

وقالت حكومات بكين وتيانجين وإقليم خبي المجاور يوم الأربعاء إن بلدياتها ستخفض مستوى إجراءات الطوارئ لمواجهة مرض كوفيد-19 من المستوى الأول إلى الثاني اعتبارا من منتصف ليل الخميس.

ومناطق بكين وتيانجين وخبي من بين آخر مناطق في الصين ما زالت ملتزمة بأعلى مستويات إجراءات الطوارئ التي تضم أربع درجات. وخففت العديد من الأقاليم الأخرى القيود وبدأت في إصلاح اقتصاداتها بعد أن انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة على مستوى البلاد إلى أقل من عشرة بالمقارنة مع آلاف الحالات في أوائل فبراير شباط.

وفي إطار إجراءات التخفيف قال المسؤول البارز في بكين تشين باي إن المدينة ستوقف عملية الحجر الصحي لمدة 14 يوميا للقادمين إلى البلاد من مناطق منخفضة الخطورة وستسمح بخروج الأشخاص الموضوعين قيد الحجر الصحي سواء في منازلهم أو في منشآت مركزية.

ولن تطالب العاصمة الصينية العائدين من تلك الأماكن بالحجر الصحي لدى عودتهم.

وجاء قرار بكين خفض مستوى إجراءات الطوارئ في اليوم نفسه الذي قالت فيه الصين إن البرلمان سيبدأ اجتماعه السنوي في العاصمة يوم 22 مايو أيار.

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وسجلت بكين 13 حالة إصابة حتى الآن في أبريل وكانت أحدث حالة مؤكدة قبل 14 يوما.

وخفض الاستجابة الطارئة سيعني أن سكان بكين لن يكونوا مطالبين بارتداء الكمامات خارج المنازل.

لكن رفع متطلبات الحجر الصحي لن ينطبق على القادمين من الخارج والمسافرين من إقليم هوبي في وسط البلاد ومناطق أخرى عالية المخاطر.

يأتي قرار بكين تخفيف القيود قبل عطلة عيد العمال ومدتها خمسة أيام تبدأ من الأول من مايو أيار وهو ما قد يكون مؤشرا جيدا لقطاعات السياحة والسفر في أجزاء أخرى من الصين.

وذكرت وسائل إعلام صينية نقلا عن وكالة السفر الإلكترونية كونار دوت كوم أنه بعد نصف ساعة من إعلان بكين تخفيف القيود ارتفعت حجوزات تذاكر الطيران للخروج من المدينة أكثر من 15 مرة مع تنظيم الناس رحلات.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)