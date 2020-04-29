دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters منظمة الصحة العالمية تقول إنها تصرفت "بسرعة وحسم" مع فيروس منظمة الصحة العالمية تقول إنها تصرفت "بسرعة وحسم" مع فيروس كورونا جنيف (رويترز) - دافع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال إيجاز صحفي يوم الأربعاء عن أسلوب تعامل المنظمة مع فيروس كورونا المستجد. وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس بعد استعراض للمعلومات التي حصلت عليها المنظمة قبل إعلانها كوفيد-19 حالة طوارئ دولية في 30 يناير كانون الثاني "منذ البداية، تصرفت منظمة الصحة العالمية بسرعة وحسم لتحذير العالم". وأضاف "أطلقنا التحذير مبكرا وكررناه" مؤكدا أن "منظمة الصحة العالمية تلتزم بالشفافية والمسؤولية". (إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية تقول إنها تصرفت "بسرعة وحسم" مع فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.