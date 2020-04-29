شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يدعو إلى عدم التسرع فى اتخاذ قرارات تخفيف الحظر لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة سكاى نيوز في خبر عاجل منذ قليل، أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يدعو إلى عدم التسرع في اتخاذ قرارات تخفيف الحظر لكي لا تحدث عودة انتشار فيروس كورونا بقوة.

وفى وقت سابق قال وزير الدولة لشئون الإعلام الأردنى امجد العضايلة، إن عملية تنفيذ خطة عودة الطلبة من الخارج ستبدأ اعتباراً من الخامس من شهر مايو المقبل، إذ سيتم نقل المجموعة الأولى بواقع 3049 طالباً وطالبة على مدى ثلاثة أيام، وبين العضايلة خلال إيجاز صحفى، من المركز الوطنى للأمن وإدارة الأزمات، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أنه يجرى التحضير حالياً لعودة مجموعة أخرى ممّن تقطعت بهم السبل والطلبة، بعد أسبوع من التاريخ المشار إليه، وستعلن خليّة الأزمة عن تفاصيل الخطة بالكامل يوم غدٍ الخميس.

ووفقا لما نشر على موقع قناة "رؤيا" الأردنية الفضائية الإخبارية، أضاف العضايلة، أنه فى إطار المتابعة الملكية الحثيثة والمستمرة لجهود المؤسسات الرسمية فى مواجهة تداعيات وباء كورونا وآثاره، على مختلف القطاعات، ترأس الملك عبد الله الثانى، اجتماعاً لمجلس السياسات الوطنى، بحضور الأمير الحسين بن عبد ﷲ الثانى ولى العهد.

وتابع: "اطلع الملك على خطّة عودة الطلبة والمواطنين الأردنيين الذين تقطّعت بهم السبل فى الخارج؛ وأكّد على أهميّة أن تتمّ عملية نقلهم إلى الأردن بكل شفافيّة وعدالة وانتظام، ومراعاة إجراءات الوقاية الصحية المطلوبة."

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وأكد ولى العهد، على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائيّة والاحترازيّة، والتزام القادمين من الخارج بمدد زمنيّة كافية، للتأكّد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وكشف وزير الدولة لشئون الإعلام، أن الحكومة تدرس حاليا إصدار أمر دفاع جديد يتضمن عقوبات بحق كل من لا يلتزم بالإجراءات الوقائية.

ولفت، إلى أنه ورد الحكومة استفسارات حول الفئات العمرية من كبار السن والأطفال غير المسموح لهم بالحركة، وقال "بكل صدق، وحتى نكون منطقيين وعمليين، يصعب تحديد سنّ معين يُمنع صاحبه من الخروج؛ فالظروف تختلف من حالة لأخرى".