شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا في الإمارات إلى 2329 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت حكومة الإمارات، ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 2329، وتسجيل 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية، منذ قليل.

وفى وقت سابق أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى نيبال، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين فى مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس، وقال سفير الإمارات لدى نيبال سعيد حمدان النقبي -وفقا لوكالة الانباء الإماراتية- اليوم الأربعاء، إن الإمارات ملتزمة بمساعدة جميع البلدان التي تواجه جائحة كورونا، وهي على يقين بأنه من خلال التعاون فقط يمكننا أن نخرج من هذه الأزمة، مضيفا ان المساعدات التي أرسلتها إلى نيبال ستمكن العاملين في الخطوط الأمامية من أداء واجباتهم بهدف الحد بشكل كبير من انتشارالفيروس.

يذكر أن دولة الإمارات أرسلت أكثر من 334 طنًا من المساعدات إلى أكثر من 32 دولة، استفاد منها ما يقارب من 334 ألفا من المهنيين الطبيين.

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وكانت ديفيد بيزلى المدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى التابع لأمم المتحدة، نشر تغريدة يشكر من خلالها الشيخ محمد بن زايد؛ ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قائلا "من الرائع دائمًا التحدث مع صديقى العزيز، حيث تعمل الإمارات العربية المتحدة معنا لتقديم المساعدة الغذائية الأساسية للأشخاص الأكثر ضعفاً. نحن نقدر دعمك".