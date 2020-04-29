شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد تعليق كل المنافسات الرياضية بالجزائر حتى 14 مايو بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية اليوم الاربعاء عن تمديد تعليق كل المنافسات الرياضية حتى 14 مايو المقبل، في إطار مخطط الحكومة المتعلق بالوقاية ومحاربة وباء فيروس كورونا.

وقال بيان لوزارة الشباب الجزائرية اليوم إنه "تبعا لقرار رئيس الوزراء المتعلق بتمديد فترة الحجر الصحي لمدة 15 يوما، تعلن وزارة الشباب والرياضة أن كل التدابير الوقائية المتخذة تبقى سارية المفعول إلى غاية 14 مايو 2020". Advertisements

وكانت رئاسة الحكومة الجزائرية قد أعلنت في وقت سابق تمديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي ومجمل التدابير الوقائية الـمرافقة له لفترة إضافية مدتها 15 يوما، من 30 أبريل الجاري إلى 14 مايو المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3848 وقالت وزارة الصحة الجزائرية، إن هناك ارتفاع لإجمالي حالات الشفاء إلى 1702.

وفى وقت سابق أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس (كورونا) المستجد بالجزائر، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس بالبلاد إلى 3649 حالة إصابة، و437 حالة وفاة.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفى اليومى - إنه تم تسجيل 132 حالة إصابة جديدة، و 5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ اجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 1651 حالة.