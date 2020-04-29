شكرا لقرائتكم خبر عن عريقات: المخطط الإسرائيلى للضم مرفوض بجميع أشكاله ولن نقبل به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الرفض القاطع لمخطط الضم الإسرائيلى بجميع أشكاله، وأطلع عريقات زير خارجية الجبل الأسود "مونتينجرو" سردجان دارمانوفيتش، خلال محادثة هاتفية، اليوم الأربعاء، على آخر المستجدات حول مخططات حكومة الاحتلال لإعلان الضم وتوسيع الاستيطان، والأوضاع فى الاراضى الفلسطينية المحتلة.

ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ناقش الطرفان استمرار دعم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وأهمية التعاون الدولى حول سبل محاربة جائحة كورونا ومحاصرة انتشار الفيروس.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، قد ثال فى وقت سابق، إنه اتفق مع رئيس البرلمان العربى مشعل بن فهد السلمى ومع رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى سليم الزعنون، على إرسال رسائل من المجلس الوطنى والبرلمان العربى، إلى جميع برلمانات العالم، لمنع تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية، والتأكيد على مبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

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جاء ذلك فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، موضحا أنه ستتم مخاطبة البرلمانات لحث الدول على الضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن الأسرى، ووقف الاستيطان وكافة أشكال الضغوط على أبناءالشعب الفلسطينى فى القدس وقطاع غزة، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الـ"أونروا".

وتسمح الخطة لإسرائيل بضم مستوطنات، وتمنح الدولة اليهودية السيادة على غور الأردن والسيطرة الأمنية الشاملة القائمة على غرب نهر الأردن، وتمنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ما هى إسرائيل اليوم.