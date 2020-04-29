شكرا لقرائتكم خبر عن وصول مساعدات طبية روسية إلى الجزائر لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع روسيا اليوم، أن وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت عن وصول طائرة روسية إلى قاعدة "بوفاريك" الجوية، محملة بمعدات ولوازم طبية لمساعدة الجزائر في مواجهة فيروس كورونا، حيث قالت الوزارة في بيان صدر لها، إن المساعدات هبة ممنوحة من شركة روسية للمساهمة في الجهود المتواصلة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأضافت وزارة الدفاع الجزائرية أن المبادرة تندرج في إطار تعزيز التبادل والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وتدعيم العلاقات المتميزة بين البلدين، حيث كان في استقبال الطائرة وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، وسفير روسيا لدى الجزائر إيغور بيليايف، وعدد من المسؤولين في البلدين، فيما أكدت السفارة الروسية لدى الجزائر، أن المساعدات إنسانية بحتة.

وفى وقت سابق رحب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بمساهمة قدرها 5.3 مليون يورو (6 ملايين دولار أمريكي) من الاتحاد الأوروبي لدعم المساعدات الغذائية الضرورية المقدمة لأسر اللاجئين الصحراويين الذين يعيشون في الجزائر.

Advertisements

وستساعد هذه المساهمة الأخيرة المقدمة من الاتحاد الأوروبي في تغطية الاحتياجات الغذائية الأساسية لآلاف الرجال والنساء والفتيات والفتيان في مخيمات اللاجئين في تندوف خلال الأشهر المقبلة.

ويقدم برنامج الأغذية العالمي لكل لاجئ حصة غذائية شهرية تحتوي على الحبوب (الأرز والشعير ودقيق القمح) والبقول والزيوت النباتية والسكر والأغذية المخلوطة المدعمة.

وقال عماد خنفير، ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري في الجزائر: "يعتمد غالبية اللاجئين الصحراويين اعتمادًا أساسيًا على المساعدات المقدمة من برنامج الأغذية العالمي لتلبية احتياجاتهم الغذائية، وتحتاج الأسر إلى دعمنا الآن أكثر من أي وقت مضى. وهذا التبرع، الذي يأتي في الوقت المناسب، يسمح لبرنامج الأغذية العالمي بشراء الكميات المطلوبة من الأغذية المتنوعة وتجهيزها مسبقاً للاستجابة لأزمة فيروس كورونا المستجد ".