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الخارجية الفلسطينية تدين تهديد الاحتلال لمسحراتى حى وادى الجوز بالاعتقال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تهديدات الاحتلال الإسرائيلى، لمسحراتى حى وادى الجوز عرين زعانين بالاعتقال ودفع غرامة مالية، ومنعه من العمل فى الحى والبلدة القديمة من القدس المحتلة، وعدت فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، تلك التهديدات امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على المدينة المقدسة، ومواطنيها وهويتها الحضارية، ومحاولة لضرب الوجود الفلسطينى فيها، وأسرلة الحياة فى القدس، وتهويدها وتغيير معالمها ودفع مواطنيها لتركها.

 

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء "واس"، أكدت أن اعتراف إدارة ترمب بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة الامريكية لهان بات يشكل ضوء اخضر لسلطات الاحتلال للتمادى فى عمليات تعميق الاستيطان والتهويد للقدس المحتلة، بما فى ذلك الاعتداءات الاستفزازية المتواصلة ضد دور العبادة.

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وشددت، على أن جميع إجراءات الاحتلال وتدابيره الاستعمارية التوسعية باطلة وغير قانونية وغير شرعية.

 

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