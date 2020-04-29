شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب روسيا بالأمم المتحدة: العقوبات ضد سوريا تمنع تزويدها باللوازم الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع روسيا اليوم، أن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أكد أن العقوبات ضد سوريا تمنع تزويدها باللوازم الطبية لمواجهة كورونا، مشيرا إلى تعذر مكافحة كورونا بفعالية دون عودة كامل أراضيها لسلطة دمشق، وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقد عبر الفيديو اليوم الأربعاء، إن العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وتركيا ضد سوريا، "تلحق الضرر باقتصادها ومواطنيها، وتمنع توريد الأدوية والمعدات الطبية إليها، ما يزيد صعوبة مكافحة الوباء".

وأضاف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: أن السوريين يعيشون في جميع أنحاء بلادهم وليس في إدلب أو في الشمال الشرقي فقط، داعيا الدول الغربية إلى مساعدة جميع السوريين بدلا من استغلال الوضع الحالي، قائلا: أنا شخصيا والأمم المتحدة قد توجهنا إلى الدول المعنية بطلب منح استثناءات إنسانية لاستغلالها في مكافحة جائحة كوفيد-19، وأود أن أشير إلى أنني تلقيت ردا إيجابيا من بعض البلدان في هذا الصدد".

وشدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة على أنه ما لم يتم عودة كامل أراضي سوريا لسيطرة الحكومة الشرعية، لن تكون المعركة ضد فيروس كورونا في البلاد فعالة، موضحا أن الدعوات إلى دمشق بتكثيف جهودها لمكافحة الوباء غير مناسبة، فيما 30% من الأراضي السورية لا تزال تحت سيطرة القوات الأجنبية أو المعارضة أو الإرهابيين، حيث يتحمل الذين يسيطرون على هذه الأراضي المسؤولية عن ذلك.