شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تخطر شركات الدولة بإحلال العمالة المحلية محل الوافدة والان مع تفاصيل الخبر

وأفادت وكالة الأنباء العمانية أن وزارة المالية أبلغت الشركات التابعة للدولة اليوم الأربعاء بإحلال المواطنين محل العمال الأجانب، في إطار جهود لتطوير القوى العاملة الوطنية.

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة المالية العمانية اليوم منشورًا ماليًا رقم (14) لعام 2020م إلى كافة الشركات الحكومية بشأن سياسة التعمين وإحلال الكفاءات الوطنية محلها .

يأتي ذلك ضمن سياسة توطين تستهدف زيادة أعداد الوظائف المتاحة للعمانيين وتحسين جودتها.

تضغط أسعار النفط المنخفضة والتباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا المستجد على الأوضاع المالية لسلطنة عمان، وهي منتج صغير نسبيا للطاقة تضع جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية ديونه في الفئة عالية المخاطر.

وقبل أسبوعين، حظرت الدولة على الشركات الخاصة محاولة تخفيف العبء الاقتصادي لأزمة الفيروس عن طريق تسريح الموظفين العمانيين.

وحثت شركات القطاع الخاص أيضا على أن تطلب من الموظفين غير العمانيين المغادرة الدائمة - في خطوة جذرية ببلد يشكل العاملون الأجانب أكثر من ثلث عدد سكانه البالغ 4.6 مليون نسمة.

وعلى مدى الأسبايع القليلة الماضية، أعلنت عمان - التي سجلت حتى اليوم الأربعاء 2274 حالة إصابة بفيروس كورونا وعشر وفيات بسببه - تخفيضات على الميزانية لتحقيق الاستقرار بالاقتصاد.