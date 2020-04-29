شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يبحث مع مجلس الأمن القومى الروسى محاربة كورونا والوضع فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر الكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسيى سير محاربة فيروس كورونا، والوضع في ليبيا، وقال الناطق باسم الكرملين دميترى بيسكوف، إنه جرى خلال الاجتماع اليوم الأربعاء، "تبادل الآراء حول سير محاربة فيروس كورونا مع التركيز على الوضع في المناطق الروسية، حيث تزداد في الفترة الأخيرة وتيرة ارتفاع عدد المصابين".

وتابع بيسكوف أنه "في سياق مناقشة القضايا الدولية تم التطرق إلى الأوضاع المتعلقة بالنزاعات الإقليمية الأكثر إلحاحا، وخاصة في ليبيا".

وأشار الناطق إلى أن الاجتماع، الذي انعقد عبر الفيديو، تناول أيضا المسائل المتعلقة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في روسيا.