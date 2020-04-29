الصحة السودانية: 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 57 حالة إصابة جديدة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، فى حصيلة يومية تعد الأعلى منذ ظهور الجائحة فى السودان الشهر الماضي. وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم الاربعاء، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 55 فى الخرطوم وإصابتان فى ولاية الجزيرة (وسط السودان) .. مشيرة إلى أن العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان ارتفع إلى 375 حالة، بينها 28 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 32 شخصا. Advertisements

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.

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