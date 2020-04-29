شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كوورنا فى المغرب إلى 4321 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المغرب، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 4321 وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.
وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والمجموع يرتفع إلى 4289، وفيما تسجيل 112 حالة تعافي جديدة وحالتي وفاة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".
وفيما ينتشر فيروس كورونا على نطاق واسع حيث تخطت الاصابات المائة الألف الأولى بعد المليون الثالث للاصابات، وتقترب الوفيات من 220 ألف حالة، وفيما سجلت فرنسا 367 وفاة جديدة بكورونا و1520 إصابة.
وأعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات، وسجلت السلطات الصحية فى العراق 81 إصابة جديدة بكورونا و33 حالة شفاء وحالتي وفاة.
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