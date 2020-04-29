شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مرتقب لمجلس الأمن يلزم قوى اليمن بتنفيذ اتفاق الرياض ويؤكد وحدة أراضيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى مجلس الأمن محادثات استعدادا لإعلان بيان ملزم للاطراف اليمينة بتطبيق اتفاق الرياض، وسيؤكد البيان وحدة أراضى اليمن، وفق مصادر لقناة "الحدث".

ومن جهة أخرى أكدت واشنطن على لسان مساعد وزير خارجيتها ديفيد شينكر، أنها لا تجد تعاونا من قبل الحوثيين قى محادثات السلام التى يسعى المبعوث الأممى لإتماماها، مشيدا فى الوقت نفسه بموقف السعودية واصفا إياه "بالبناء" ، كما أكد ترحيب بلاده بإعلان التحالف الذى تقوده السعودية وقف إطلاق النار فى اليمن.

ومن جانبه عبر وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، عن قلق واشنطن بسبب إعلان المجلس الانتقالى الجنوبى، وهو جماعة انفصالية فى اليمن، الإدارة الذاتية للمناطق الخاضعة لسيطرته وحذر من أن مثل هذه الأفعال تهدد مساعى إحياء المحادثات السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

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وقال بومبيو في بيان: "مثل هذه التحركات الأحادية الجانب لا تسهم سوى في تفاقم عدم الاستقرار في اليمن. ندعو المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة جمهورية اليمن إلى معاودة التواصل ضمن العملية السياسية المنصوص عليها في اتفاق الرياض".

يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية في اليمن على تويتر، تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا في مدينة عدن، وفقا للعربية.

وفى وقت سابق أكدت وكالات الإغاثة الأممية بصنعاء، أنها تشعر بمخاوف بالغة من وجود فيروس كورونا وإمكانية الانتشار السريع له، فقد بقيت اليمن خلافًا لما يحدث ببقية بلدان منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بحالة واحدة مؤكدة مخبريًا للإصابة بكورونا، وهى المعلنة فى حضرموت في 10 من أبريل الجارى، وفق بيان صحفى.