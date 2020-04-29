شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى وزوجته الملكة رانيا يشيدان بمبادرات لتسهيل التعليم عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الملكة رانيا، قرينة العاهل الأردنى، برفقة الملك عبد الله، وأشادا الثنائى بمبادرات معلمين ومعلمات سهلت "التعلم عن بُعد" عبر فيديو مرئى، خلال جائحة كورونا المستجد القاتل.

ونشر الحساب الرسمى للديوان الملكى الهاشمى عبر تويتر صور من اللقاء، وعلق عليها :"جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله يشيدان، خلال اتصال مرئي، بمبادرات معلمين ومعلمات سهلت "التعلم عن بُعد".



الأردن

وفى سياق آخر أجرى العاهل الأردني عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، اتصال مرئي مشترك، في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، مع الكوادر طبية وتمريضية وعاملين في مستشفيات الأمير حمزة والملك المؤسس والملكة علياء.

وقال الديوان الملكي الهاشمي، عبر حسابه بموقع تويتر:"جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله يتواصلان عبر اتصال مرئي مشترك مع كوادر طبية وتمريضية وعاملين في مستشفيات الأمير حمزة والملك المؤسس والملكة علياء".

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وأضاف:"جلالة الملك عبدالله الثاني يهنئ الكوادر العاملة في القطاع الطبي بشهر رمضان المبارك"، كما وجهت جلالة الملكة رانيا العبد الله الشكر إلى الأطقم الطبية، قائلة:"كلنا تقدير وامتنان وإعجاب بكل الجهد الذي تقومون به".

وفى سياق آخر أجرى الملك عبد الله الثانى، العاهل الأردنى، اتصال هاتفى بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وبحثا خلاله مستجدات مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونشر الحساب الرسمى للديوان الملكى الأردنى تغريدة جاء فيها :"جلالة الملك عبدالله الثاني يبحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب آخر المستجدات الإقليمية والدولية، بما فيها أزمة فيروس كورونا المستجد ويؤكد على الدور المحوري للولايات المتحدة في بلورة جهد دولي جماعي لمواجهة الجائحة".